Торговля между Китаем и США в январе - апреле упала на 11,2%

Объем торгового оборота между Китаем и США в январе - апреле текущего года снизился в годовом исчислении на 11,2%, до $217,9 млрд. Об этом во вторник сообщило Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Экспорт из Китая в США за этот период рухнул на 14,3% и составил $158,25 млрд. Поставки из Соединенных Штатов в КНР за это время снизились на 2%, до $59,67 млрд, следует из данных, опубликованных на сайте таможни. При этом США по-прежнему остаются крупнейшим торговым партнером КНР.

В апреле объем торговли двух стран составил $56,36 млрд, снизившись на 5,7% по сравнению с мартом. Китай поставил Соединенным Штатам товары на $43,02 млрд. Импорт в КНР из США составил $13,34 млрд.

В 2021 году китайско-американский товарооборот вырос на 28,7%, до $755,64 млрд. В 2022 году он достиг $759,4 млрд, увеличившись на 0,6%.