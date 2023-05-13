Более 60 республиканцев требуют от Байдена пройти проверку умственных способностей

Более 60 республиканцев из Палаты представителей Конгресса США требуют от американского лидера Джо Байдена пройти проверку умственных способностей или отказаться от участия в президентской гонке. Письмо конгрессменов распространил в пятницу телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Законодатели выразили обеспокоенность "текущим когнитивным состоянием [Байдена] и его способностью работать еще один срок в качестве президента" после того, как он объявил о решении переизбираться. "Мы считаем, что, независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности", - говорится в письме 61 республиканца.

"Хотя за время вашего президентства вы прошли 2 медосмотра: 19 ноября 2021 года и 16 февраля 2023 года, нет никаких признаков того, что вы проходили какую-либо проверку умственных способностей, а если и проходили, то эти результаты были скрыты от общественности", - продолжили законодатели.

По их мнению, отсутствие проверки умственных способностей президента "вызывает обеспокоенность американской общественности". Конгрессмены напомнили, что с начала президентства Байдена написали ему уже три письма с призывом пройти проверку умственных способностей, но так и не получили ответа от главы государства. "В то время как вы и ваши сотрудники игнорируете эти запросы, американский народ продолжает сомневаться в ваших умственных и когнитивных способностях и теряет веру в вашу способность руководить страной", - считают республиканцы. Они привели результаты опроса Гарвардского университета, согласно которым 57% респондентов не считают Байдена "подходящим для работы на посту президента в умственном плане или сомневаются в его умственных способностях".

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.