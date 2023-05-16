Министр финансов США подтвердила, что дефолт в стране может наступить 1 июня

Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может оказаться в состоянии дефолта 1 июня. Предупреждение об этом она направила в понедельник руководству Конгресса США, представляющему как ныне правящую Демократическую, так и оппозиционную Республиканскую партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с тем, что теперь доступна дополнительная информация, я пишу отметить, что мы все еще считаем следующее: Министерство финансов, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня и потенциально к 1 июня", - говорится в послании Йеллен. Оно было направлено прежде всего спикеру Палаты представителей Конгресса республиканцу Кевину Маккарти.

Как сообщил ранее президент США демократ Джо Байден, он намерен обсудить с Маккарти вопрос о том, как не допустить дефолта 16 мая. Американский лидер не привел никаких подробностей о консультациях вокруг ситуации с повышением потолка госдолга.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

Йеллен предупредила в начале мая Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 1 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. Чтобы не допустить этого, Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.