Белый дом подтвердил отмену части поездки Байдена за рубеж из-за угрозы дефолта

Американская администрация подтвердила, что президент США Джо Байден принял решение отменить часть своего предстоящего зарубежного турне в связи с угрозой дефолта в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Байден вернется в Соединенные Штаты по завершении саммита Группы семи, чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса и обеспечить его действия до крайнего срока, позволяющие не допустить дефолта", - говорится в обнародованном 16 мая письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее предполагалось, что Байден примет позднее на этой неделе участие во встрече лидеров "семерки" в Хиросиме, а затем нанесет визиты в Папуа - Новую Гвинею и Австралию.