В США готовят законопроект по противодействию сотрудничеству России и Ирана

Американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) намерен представить законопроект, направленный на противодействие военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном путем введения санкций. Об этом законодатель заявил в среду, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудничество между Россией и Ираном масштабное, оно углубляется. Администрация [президента США Джо] Байдена даже не пытается этому противодействовать", - утверждал сенатор.

"Вот почему я работаю сейчас над тем, чтобы обеспечить поддержку законопроекту <...>, который обяжет администрацию Байдена противодействовать сотрудничеству между Ираном и Россией по ряду направлений", - сообщил Круз. Он пояснил, что законодательная инициатива предполагает "применение существующих санкций, касающихся Украины, в отношении банков, нефтяных танкеров, самолетов, аэропортов, судов и верфей", которые Россия и Иран якобы используют при военно-техническом сотрудничестве.

Кроме того, как отметил сенатор, указанный законопроект направлен на "блокировку миллиардов долларов, которыми Иран располагает за рубежом". По словам Круза, речь идет о том, что Тегеран не получит доступа к этим средствам в случае заключения "еще одной сделки по атому".