Потенциальный дефолт в США негативно скажется на долларе как мировой валюте

Возможный дефолт в Соединенных Штатах по федеральному долгу негативно скажется на долларе как мировой валюте. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, банкротство банков, рост инфляции и нынешний политический тупик в переговорах между президентом США Джо Байденом и Конгрессом по потолку госдолга подрывают авторитет страны и "заставляют задуматься о статусе доллара" в качестве резервной валюты. Как отмечает агентство, в настоящий момент все больше стран возобновляют разговоры о дедолларизации.

"Становится все труднее рассматривать США как эффективно функционирующую, динамично развивающуюся экономику с надежной финансовой системой", - сказал старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Эсвар Прасад.

Администрация Байдена в последнее время призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный на уровне $31,4 трлн. Республиканская партия, которая контролирует Палату представителей, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен предупредила в начале мая Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике.

Потолок, который впервые был введен в действие Конгрессом в 1917 году, не позволяет Минфину выпускать новые государственные облигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня долга страны или наступления определенной даты. Превышение лимита означает, что под угрозой оказываются возможности федерального правительства осуществлять многие обычные бюджетные выплаты, в том числе покрывать различные социальные расходы.