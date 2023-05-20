Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Байден заявил о возможности избежать дефолта в США

США Материалы 20 мая 2023 10:36 (UTC +04:00)
Байден заявил о возможности избежать дефолта в США

Читайте Trend в

Президент США Джо Байден по-прежнему считает, что Соединенным Штатам удастся избежать дефолта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я по-прежнему думаю, что мы сможем избежать дефолта", - сказал Байден в субботу журналистам в Хиросиме, где он принимает участие в саммите Группы семи (G7). Его слова приводит агентство Reuters.

Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам о "настоящих разногласиях" между представителями президента США и республиканцами в Палате представителей Конгресса на консультациях по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвратить возможный дефолт по федеральной задолженности в стране.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости