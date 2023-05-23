Байден счел продуктивной прошедшую встречу с Маккарти

Президент США Джо Байден в понедельник назвал продуктивными переговоры по вопросу повышения потолка госдолга со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и заявил, что обсуждения продолжатся, "несмотря на наличие разногласий", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я только что провел продуктивную встречу со спикером Маккарти о необходимости предотвратить дефолт и избежать катастрофы для нашей экономики. Мы вновь признали, что объявление дефолта исключено, а единственный способ двигаться вперед - это движение к двухпартийному соглашению", - следует из заявления американского лидера.

Байден отметил, что специалисты Белого дома и Конгресса, а также он сам и Маккарти продолжат обсуждения.