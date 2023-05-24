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Губернатор Флориды объявит об участии в президентских выборах в США 24 мая

США Материалы 24 мая 2023 01:38 (UTC +04:00)
Губернатор Флориды объявит об участии в президентских выборах в США 24 мая

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Губернатор штата Флорида Рон Десантис 24 мая объявит о том, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на представителя Десантиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Объявление, как ожидается, состоится в среду в прямом эфире в Twitter во время беседы Десантиса с Илоном Маском, уточняет телеканал.

Десантис представляет Республиканскую партию и будет бороться за выдвижение своей кандидатуры на высший государственный пост с экс-президентом Дональдом Трампом.

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