В Пентагоне сообщили о подписании США и Чехией оборонного соглашения

США и Чехия подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA, Defence Cooperation Agreement). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны США Ллойд Остин встретился сегодня с министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой. Лидеры обсудили двусторонние отношения и подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, чтобы продолжить укреплять наши оборонные связи, активизировать осуществление операций в рамках НАТО, развивать трансатлантическую безопасность и защищать наши общие интересы и ценности", - говорится в документе.

Чернохова сообщала Чешскому телевидению, что это соглашение не является договором о размещении американских солдат или создании военной базы на чешской территории.