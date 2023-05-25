Байден планирует выдвинуть командующего ВВС США на пост нового председателя ОКНШ

Президент США Джо Байден в четверг планирует предложить кандидатуру начальника штаба ВВС генерала Чарльза Брауна в качестве следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), говорится в расписании Байдена на 25 мая, представленном на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

CNN, комментируя данное решение Байдена, отмечает, что оно было принято по рекомендации министра обороны Ллойда Остина.

Телеканал также обращает внимание, что в случае утверждения кандидатуры Брауна оба высших поста в вооруженных силах - министра бороны и председателя ОКНШ - будут занимать афроамериканцы.

Нынешний председатель ОКНШ Марк Милли должен оставить этот пост по истечении срока пребывания на нем осенью нынешнего года.