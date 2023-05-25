Население Британии в 2022 году увеличилось на рекордные 606 тыс. человек за счет мигрантов

Рекордный показатель чистой миграции был установлен в Великобритании по итогам 2022 года. Как говорится в распространенном в четверг отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства, за счет иммигрантов население страны за год выросло на 606 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все просто. Этот показатель слишком велик. И я хочу его снизить", - заявил премьер-министр страны Риши Сунак, комментируя новые данные в интервью телеканалу ITV.

По итогам 2021 года был установлен предыдущий рекорд по показателю чистой миграции - 504 тыс. человек. До выхода Великобритании из состава ЕС он держался на уровне 250 тыс. человек в год. Еще консервативное правительство премьер-министра Дэвида Кэмерона (2010-2016) заявляло о намерении снизить этот показатель до десятков тысяч людей в год. С такими же заявлениями сейчас выступает Суэлла Браверман, возглавившая МВД в кабинете Сунака.

Программа нынешнего правительства тори предполагает усиление мер по борьбе с нелегальной иммиграцией, в том числе запрет на рассмотрение прошений об убежище, поданных нелегалами, а также другие ограничения в сфере иммиграционной политики. Так, во вторник стало известно о том, что иностранным студентам запретят привозить с собой членов своих семей. В 2022 году число выданных Великобританией студенческих виз приблизилось к полумиллиону, дополнительные 136 тыс. виз получили супруги и дети иностранцев, приезжающих в королевство на учебу.

За последний год Великобритания также приняла 114 тыс. беженцев с Украины и 52 тыс. жителей Гонконга, для которых Лондон упростил правила получения видов на жительство в Великобритании в ответ на принятый китайским парламентом в 2020 году закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

В королевстве по-прежнему остро стоит проблема нелегалов, пересекающих Ла-Манш с целью попасть в Великобританию. На протяжении пяти последних лет их число неуклонно увеличивалось. В 2022 году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. По данным МВД королевства, содержание нелегалов в Великобритании сейчас обходится налогоплательщикам в £6 млн ($7,5 млн) в день.

Общее число просителей убежища, прибывших в страну в прошлом году, приближается к 80 тыс.