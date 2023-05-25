Минторг США улучшил оценку роста ВВП в первом квартале до 1,3%

Министерство торговли США улучшило оценку роста ВВП страны в первом квартале с 1,1% до 1,3% в годовом исчислении. Это следует из опубликованных в четверг уточненных данных ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в министерстве, "реальный ВВП увеличился в годовом исчислении на 1,3% в третьем квартале 2023 года". "Оценки роста ВВП в первом квартале были пересмотрены в сторону повышения на 0,2 процентных пункта по сравнению с предварительными данными, это в основном отражает пересмотр в сторону повышения капиталовложений в товарные запасы", - отметили в ведомстве.

В Минторге США уточнили, что повышение реального ВВП, в частности, "отражает увеличение потребительских расходов, экспорта, расходов федерального правительства, властей штатов и местных властей".

Согласно последним оценкам ведомства, "в четвертом квартале 2022 года рост показателя составил 2,6%".