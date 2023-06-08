В связи с лесными пожарами жителей Нью-Йорка призвали не выходить на улицы

БАКУ /Trend/ - Из-за лесных пожаров, которые бушуют в Канаде, Нью-Йорк столкнулся с самым низким качеством воздуха с 1960-х годов, сообщает Fox News, передает Trend.

Мэр Нью-Йорка, Эрик Адамс, а также представители органов здравоохранения и управления чрезвычайными ситуациями предупредили жителей о необходимости максимально долго находиться дома и носить защитные маски на улицах.

Доктор Эшвин Васан, представитель городского департамента здравоохранения, отметил, что резкое ухудшение качества воздуха представляет реальную угрозу для здоровья горожан, особенно для пожилых людей и маленьких детей.

Из-за значительного ухудшения видимости в городе федеральные власти приняли решение приостановить работу нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия.