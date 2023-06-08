Прокуратура США направила уведомление Трампу об уголовном расследования против него

Прокуратура официально уведомила бывшего президента США Дональда Трампа о том, что против него ведется уголовное расследование, сообщает газета Politico, передает Trend.

Сообщается, что федеральные прокуроры направили Трампу письменное уведомление, что он является объектом уголовного расследования. Это уведомление рассматривается как ясный сигнал о том, что специальный прокурор Джек Смит, назначенный расследовать дело Трампа по обращению с секретными документами вне служебных помещений, готовится принять решение относительно дела бывшего президента.

Информацию о письменном уведомлении Трампу подтвердил также телеканал ABC, отмечая, что его целью является ознакомление 45-го президента США с возможностью предъявления обвинений в его отношении.