США изучат предложение Франции о введении налога на морские перевозки

Предложение Франции о введении международного налога на морские перевозки с целью борьбы с бедностью и изменением климата получило конструктивную оценку со стороны США, которые будут изучать возможности его реализации. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции, проходившей после парижского саммита по новому глобальному финансовому пакту, передает Trend.

Она отметила, что предложение Франции является конструктивным, и США поддерживают президента Франции Эмманюэля Макрона в его стремлении к сотрудничеству всех стран. Американская сторона намерена внимательно изучить предложение и искать значительные дополнительные ресурсы для решения проблем изменения климата и бедности. Также она отметила готовность рассмотреть инновационные подходы и пригласить за стол переговоров заинтересованных сторон.

На пресс-конференции президент Макрон отметил, что Франция стремится получить поддержку международного сообщества для введения глобального налога на выбросы парниковых газов в судоходной отрасли. Он подчеркнул, что Франция не будет вводить такой налог в одиночку и надеется на присоединение США, Китая и других стран, где зарегистрированы крупные перевозчики. Президент выразил мнение, что решающим моментом в этом вопросе может стать встреча в Международной морской организации ООН, запланированная на июль.