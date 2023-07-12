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Госдеп США заявил об условиях для передачи Турции F-16

США Материалы 12 июля 2023 06:34 (UTC +04:00)
Госдеп США заявил об условиях для передачи Турции F-16

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Администрация США не гарантирует того, что конгрессмены не предъявят Турции условия для одобрения поставки в страну истребителей F-16.

Как передает Trend, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга, который транслировался на сайте Госдепа.

По его словам, давать гарантии по продаже истребителей Турции невозможно, так как это будут решать конгрессмены.

Миллер отметил, что Госдепартамент поддерживает продажу F-16 Турции, но есть аспекты, которые должны быть одобрены конгрессом США.

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