Госдеп США заявил об условиях для передачи Турции F-16

БАКУ /Trend/ - Администрация США не гарантирует того, что конгрессмены не предъявят Турции условия для одобрения поставки в страну истребителей F-16.

Как передает Trend, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга, который транслировался на сайте Госдепа.

По его словам, давать гарантии по продаже истребителей Турции невозможно, так как это будут решать конгрессмены.

Миллер отметил, что Госдепартамент поддерживает продажу F-16 Турции, но есть аспекты, которые должны быть одобрены конгрессом США.