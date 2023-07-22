США ожидают от Турции лидирующую роль в сохранении зерновой сделки

БАКУ /Trend/ - США надеются, что Турция поспособствует возвращению всех участников к выполнению черноморской зерновой инициативы.

Как передает Trend, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на форуме по вопросам безопасности в Аспене.

"Мы ожидаем, что Турция сыграет ту лидирующую роль, которую она уже играла, чтобы вернуть сделку", - сказал он.

По его словам, Вашингтон продолжает вместе с союзниками изучать другие возможности для вывоза украинского зерна, однако аналогичных объемов достичь вряд ли получится.