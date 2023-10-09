США отправят авианосец в восточное Средиземноморье из-за атаки ХАМАС

БАКУ /Trend/ - США отправляют авианосец «Джеральд Р. Форд» в восточную часть Средиземного моря из-за нападения палестинских боевиков ХАМАС на Израиль.

Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин, передает Trend.

По его словам, помимо данного корабля в состав авианосной ударной группы входят ракетный крейсер и четыре ракетных эсминца.

"Мы также предприняли шаги по усилению истребительных эскадрилий F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе", - сказал министр, добавив, что США продолжат поддержку Израиля.