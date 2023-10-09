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США отправят авианосец в восточное Средиземноморье из-за атаки ХАМАС

США Материалы 9 октября 2023 04:45 (UTC +04:00)
США отправят авианосец в восточное Средиземноморье из-за атаки ХАМАС

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - США отправляют авианосец «Джеральд Р. Форд» в восточную часть Средиземного моря из-за нападения палестинских боевиков ХАМАС на Израиль.

Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин, передает Trend.

По его словам, помимо данного корабля в состав авианосной ударной группы входят ракетный крейсер и четыре ракетных эсминца.

"Мы также предприняли шаги по усилению истребительных эскадрилий F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе", - сказал министр, добавив, что США продолжат поддержку Израиля.

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