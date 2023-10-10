Госсекретарь США посетит Израиль

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен 11-12 октября посетит Израиль, сообщил на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Trend.

Миллер отметил, что Блинкен планирует обсудит палестино-израильский конфликт с местными властями.

По его словам, ожидается, что госсекретарь отправится завтра и прибудет в Израиль в четверг.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".