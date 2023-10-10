Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Госсекретарь США посетит Израиль

США Материалы 10 октября 2023 23:42 (UTC +04:00)
Госсекретарь США посетит Израиль

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен 11-12 октября посетит Израиль, сообщил на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Trend.

Миллер отметил, что Блинкен планирует обсудит палестино-израильский конфликт с местными властями.

По его словам, ожидается, что госсекретарь отправится завтра и прибудет в Израиль в четверг.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости