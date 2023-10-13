Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Глава Пентагона посетит Израиль

США Материалы 13 октября 2023 00:27 (UTC +04:00)
Глава Пентагона посетит Израиль

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр обороны США Ллойд Остин 13 октября посетит Израиль, передает Trend.

Согласно информации, Остин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими членами кабинета министров.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".

Лента

Лента новостей

Читать все новости