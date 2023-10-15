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Белый дом запросит средства на военную помощь Израилю и Украине

США Материалы 15 октября 2023 22:42 (UTC +04:00)
Белый дом запросит средства на военную помощь Израилю и Украине

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Администрация США намерена запросить у Конгресса средства для поставки вооружений Израилю и Украине, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend.

Советник президента США отметил, что запрашиваемая сумма будет достаточно большая.

По его словам, в ближайшей неделе президент Джо Байден свяжется с конгрессменами по этому вопросу.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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