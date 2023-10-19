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США отправят Израилю две батареи ПРО «Железный купол»

США Материалы 19 октября 2023 23:28 (UTC +04:00)
США отправят Израилю две батареи ПРО «Железный купол»

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - США планируют отправить Израилю две батареи ПРО «Железный купол», сообщили представители американских и израильских властей, передает Trend.

По некоторым данным, США ранее закупили эти батареи у Израиля.

Израильский источник отметил, что этим оружием будут управлять военные Израиля, а не США.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

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