США отправят Израилю две батареи ПРО «Железный купол»

БАКУ /Trend/ - США планируют отправить Израилю две батареи ПРО «Железный купол», сообщили представители американских и израильских властей, передает Trend.

По некоторым данным, США ранее закупили эти батареи у Израиля.

Израильский источник отметил, что этим оружием будут управлять военные Израиля, а не США.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.