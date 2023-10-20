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Эсминец ВМС США перехватил ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена (Дополнено)

США Материалы 20 октября 2023 00:25 (UTC +04:00)
Эсминец ВМС США перехватил ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена (Дополнено)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Эсминец ВМС США перехватил три ракеты и несколько беспилотников, выпущенных из Йемен.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает Trend.

По его словам, эсминец ВМС США с управляемых ракетами "Карни" перехватил три ракеты и несколько беспилотников, которыми йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) потенциально могло атаковать цели в Израиле.

Райдер отметил, что жертв среди американских военнослужащих и мирного населения нет.

"Мы не можем точно сказать, на что были нацелены эти ракеты и беспилотники, но они были выпущены из Йемена, направились на север вдоль Красного моря потенциально к целям в Израиле", - добавил он.

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