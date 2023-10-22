США разместят на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD

БАКУ /Trend/ - США разместит на Ближнем Востоке батарею системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, передает Trend.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, соответствующее распоряжение дал министр обороны США Ллойд Остин.

Остин отметил, что после консультаций с президентом США Джо Байденом было принято решение усилить позиции Минобороны страны в регионе.

"Я также распорядился разместить в регионе батарею THAAD и дополнительные батальоны Patriot, чтобы укрепить оборону американских войск", - отметил он. Министр также сказал, что распорядился готовиться к развертыванию дополнительных войск для возможности быстрого ответа в случае необходимости.