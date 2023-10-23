США в роли дезинформатора: проблема привлекла внимание аналитических центров

Разница между «фейковыми новостями» и «дезинформацией»

Fake news, Misinformation, Disinformation и другие подобные термины используются в качестве синонимов. Во множественном числе они выражают ошибочность и сфальсифицированность новости. Однако современные теории медиа разделяют эти термины. Фейковые новости делятся на виды по условиям распространения, намерению и содержанию. В результате классификации упомянутые термины предстают в совершенно новом понимании.

Суть в том, что имеет значение, была ли ошибка включена в новость случайно или намеренно. О новостях, классифицируемых как Misinformation, говорят, что «ошибка» здесь случайна и связана с техническими факторами. Ссылка лица, являющегося производителем новостей, на недостоверные источники может повысить степень недостоверности распространяемой им информации. Словом, под Misinformation подразумевается «распространение ложных новостей без злого умысла» (https://www.dictionary.com/e/misinformation-vs-disinformation-get-informed-on-the-difference/).

Самым вредным из всех видов искаженных новостей видов является «дезинформация». В отличие от других, эта категория подразумевает «намеренно сфальсифицированные, предвзято манипулируемые... факты и информацию». Как эквивалент используется понятие «фейковая информация, враждебно распространяемая с целью совершения провокации на стороне конкурента». В научной литературе отмечается, что «Дезинформация – это заведомо ложная, искаженная информация, имеющая по своей сути злонамеренные мотивы. Создана в злонамеренных целях».

Дезинформация стала инструментом в политике США

Хотя «дезинформация» по своей сути существовала на протяжении всей истории, как термин она привлекла внимание в научной литературе с 1965 года, появившись в контексте условий «периода холодной войны» между Советским Союзом и США. Эти конкурирующие государства распространяли намеренно сфальсифицированную информацию - дезинформацию друг о друге. Однако распад Советского Союза и окончание «холодной войны» не устранили фактор дезинформации. Превратив дезинформацию в элемент своей политики, США ее развили.

Аналитические центры отмечают, что доля «фейковых новостей» в ежедневном информационном обороте колеблется от 45 до 80 процентов. Столь высокий показатель они связывают с развитием Интернета и ростом онлайн медиаресурсов. Количественный рост дезинформации связан не только с развитием социальных медиа, но и с активностью политических процессов. Аналитики по-прежнему считают США лучшим примером в этом контексте.

В 2016 году влиятельная платформа PolitiFact объявила «дезинформацию» «феноменом политики США». Такой вывод был сделан в результате анализа информации, распространяемой кандидатами в ходе президентских выборов в США. PolitiFact пришла к выводу, что дезинформация стала неотъемлемым элементом политики США. Этот инструмент используют как кандидаты в президенты, так и действующие президенты (https://www.politifact.com/article/2016/dec/13/2016-lie-year-fake-news/).

Один из известных исследовательских центров Statista еще больше конкретизировал тему. В отчете, подготовленном по результатам опроса, проведенного в 2022 году, Statista отметил, что доля фейковых новостей в общем информационном обороте в США достигает 56 процентов. Самое же интересное, что 50 процентов участников опроса заявили, что в корне роста фейковых новостей лежат официальные круги страны ( https://www.statista.com/statistics/1389356/gen-z-millennials-misinformation-and-responsibility-us/).

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) подготовила обзор в виде диаграммы для того, чтобы помочь людям распознавать фейковые новости. Особого внимания заслуживают 2 из 14 пунктов, отраженных в документе. Отмечается, что для того, чтобы отличить фейковые новости от реальных новостей, необходимо сначала проверить легитимность автора, а затем цитируемого источника (https://repository.ifla.org/handle/123456789/167). То есть если источник и автор легитимны, то и сомнения в том, что новость фейковая, тоже уменьшаются.

Самая большая проблема нынешнего времени заключается в том, что Fake news создаются и распространяются также легитимными структурами. США и их президент являются легитимными источниками. Тот факт, что они сами выступают в роли распространителя дезинформации, превращает фейковые новости в непреодолимую проблему. Проблема становится глобальной. Отсюда проистекают многие кровавые конфликты и войны, существующие в наше время. Новая война на Ближнем Востоке подтверждает сказанное.

Фейковая новость становится катастрофой для мира

Одно из транснациональных СМИ - CNN опубликовало информацию о том, что во время нападения ХАМАС на Израиль были обезглавлены 40 младенцев ( https://edition.cnn.com/2023/10/12/middleeast/israel-hamas-beheading-claims-intl /индекс.html). Новость стремительно распространилась, стала маншетом в западных СМИ, превратилась в глобальный информационный тренд. Эта новость, имевшая тектонический эффект, привела к всплеску эмоций. Не только ХАМАС, но и палестинский народ в целом стали объектом критики со стороны международного общественного мнения. Это оправдывало атаки возмездия, коллективное наказание мирных жителей в Газе. Но эта новость, распространенная 12 октября, впоследствии не подтвердилась. Выяснилось, что информация об обезглавливании младенцев является ложью, не отражает действительности. Фактов, подтверждающих обвинения, содержащиеся в новости, нет. Репортер CNN Сара Сиднер извинилась, поделившись 14 октября публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях. Но она посчитала себя частично виновной, отметив, что готовила новость со ссылкой на легитимные институты и легитимных лиц, а конкретнее, на речь Президента США Джо Байдена (https://www.aa.com.tr/en/world/cnn-reporter-apologises-for). Сара пишет: «Я использовала информацию, которую услышала в кабинете премьер-министра Израиля. Затем Президент Джо Байден заявил, что видел кадры, подтверждающие эти факты. И я поверила. Но сегодня правительство Израиля говорит, что не может подтвердить, что младенцев обезглавливали. В Белом доме также заявили, что Байден не представил никаких фактов и доказательств обезглавливания детей. Видимо, мне не следовало им доверять. Следовало быть более осторожней» (https://www .aljazeera.com/news/2023/10/12/white-house -walks-back-bidens-claim-he-saw-children-beheaded-by-hamas).

Сотрудница CNN извинилась за свою ошибку. Но извинения не устраняют вреда, нанесенного фейковой новостью. Президент США своей дезинформацией еще больше усугубил ситуацию в регионе, подвергнув опасности жизни тысяч людей.

К сожалению, в последние годы фейковые новости глобального уровня стали интенсивно распространяться и ведут мир к катастрофе. В 2003 году руководство США обнародовала информацию о «разработке ядерного оружия в Ираке и поддержке иракским правительством международного терроризма». Вслед за этим они направили американские военные силы в Ирак. Согласно информации, в этой войне, длившейся с 2003 по 2011 год, погибло до 1 миллиона 33 тысяч человек (https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Iraq_War). Но химического оружия в Ираке обнаружено не было. США даже не извинились за свою ошибку. Подобные действия президенты страны повторяют на протяжении десятилетий. Они и сегодня в своем амплуа.

Дезинформация, нацеленная на Азербайджан

Азербайджан также входит в число стран, страдающих от глобальной дезинформации. Проблема более выпукло проявилась в 2020 году – во время 44-дневной войны и продолжилась на фоне кампании «Лачинская дорога». Пика она достигла во время антитеррористических мероприятий 19 сентября. В период 44-дневной войны распространялись фейковые новости о том, что Азербайджан якобы использует «сирийских террористов». Эти фейки были озвучены устами политических кругов Европы, России и Ирана, нашли отражение на страницах западных СМИ. Обвинения не подтвердились. Не было приведено ни одного факта, ни одного доказательства. Но никто и не извинился за эту фейковую новость.

В настоящее время количество фейковых новостей, направленных против нашей страны, еще больше возросло. Распространяются сообщения, в которых Азербайджан обвиняется в проведении процесса «этнической чистки» в Карабахском регионе. При том, что и оккупация азербайджанских земель, и то, что они в течение 30 лет удерживались под оккупацией, и меры, принятые Азербайджаном в ходе 44-дневной войны и антитеррористических мероприятий 19 сентября для того, чтобы мирное население не пострадало, происходили на глазах всего мира. На основе каких фактов официальные лица Франции, Германии и США обвиняют Азербайджан в «геноциде» или принудительной депортации?

По информации издания Politico, государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил Конгресс, что Азербайджан в ближайшие недели может напасть на Армению (https://musavat.com/mobile/news/azerbaycan-tezlikle-ermenistana-hucum-edecek-blinken-de-havaya-girdi_1014041.html). Блинкен, ссылаясь на надуманную новость – «факт подготовки к оккупации», заявил членам Конгресса, что Государственный департамент больше не будет продлевать срок действия документа, разрешающего военную помощь США Азербайджану. Как это толковать? Была ли эта дезинформация произведена Государственным департаментом США? Или же Государственный департамент США, как и Франция, Европарламент и ПАСЕ, действует под диктовку армянского лобби? Если бы такая путаница носила эпизодический характер, имела место только в конторе Энтони Блинкена, можно было бы обойти вниманием этот вопрос. Но процессы показывают, что производство дезинформации против Азербайджана в западных странах, особенно в США, становится систематическим.

Вивек Рамасвами, баллотирующийся на предстоящих в 2024 году в США президентских выборах, также выступил с несправедливыми обвинениями в адрес Азербайджана. В своем агитационном интервью он предоставил зрителям ложную информацию, показав кадры ракетного обстрела армянами городов Гянджа и Барда и заявив, что жертвами стали не азербайджанцы, а армяне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также высказался на эту тему и резко раскритиковал видеосюжет (https://telegraf.com/news/siyaset/393802.html).

Дезинформация, тиражируемая в ведущих странах Запада, в том числе в США, приводит к глобальным катастрофам, угрожает цивилизации в целом. Это видят и в самих США. Дональд Трамп написал в своем аккаунте в социальной сети Truth, что «неправильная политика Президента Джо Байдена приближает США к третьей мировой войне».

Что делать?

Распространение дезинформации в ее нынешнем виде, ссылки Президента США на фейковые новости позволяют сказать, что проблема сфальсифицированных новостей достигла угрожающего уровня. Необходимо подготовить комплексные программы против фейковых новостей, организовать борьбу в законодательной плоскости. Правда, отдельные государства выдвигают инициативы, предпринимают локальные шаги для решения проблемы. К примеру, применяются правовые акты в форме «закона о борьбе с дезинформацией». Но проблема носит глобальный, а не локальный характер. Межгосударственные организации с международным статусом должны обратить внимание на эту тему, предпринять действенные шаги. Важно, чтобы страны, пострадавшие от дезинформации, находились в авангарде этих инициатив.

Автор: Мушфиг Алескерли

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