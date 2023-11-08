США и Катар обсуждают с Израилем объявление гуманитарной паузы в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - США и Катар ведут переговоры с Израилем о возможности объявления гуманитарной паузы продолжительностью до трех дней с целью обеспечения поставок помощи в сектор Газа и освобождения некоторых заложников, свидетельствуют данные от двух дипломатов, передает Trend.

Согласно информации, Катар действует в роли посредника и проводит переговоры с ХАМАС в течение нескольких недель в отношении объявления гуманитарной паузы. Отмечается, что Израиль выдвинул условие освобождения всех заложников со стороны ХАМАС, прежде чем согласиться на прекращение огня. Тем не менее, арабские высокопоставленные лица выразили надежду на достижение компромисса, и соглашение все равно может быть достигнуто.