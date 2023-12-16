Блинкен обсудил с главой МИД Германии израильско-палестинский конфликт

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Сообщается, что стороны обсудили необходимость срочного решения гуманитарных проблем в секторе Газа, защиту гражданского населения и усилия по предотвращению дальнейшего распространения конфликта.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.