Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару

БАКУ /Trend/ - Ракетный удар нанесен по военной базе США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) на своей странице в соцсети Х, передает Trend.

"По авиабазе Аль-Асад в Ираке была выпущена 122-мм ракета - пострадавших и повреждений нет", - рассказали в СЕНТКОМ.

Там также сообщили, что объединенная совместная оперативная группа (операция "Непоколебимая решимость") обнаружила точку запуска ракеты и передала ее иракским силам безопасности (ИРБ), которые прибыли на место для расследования. В результате иракские силовики захватили бортовой грузовик, модифицированный для запуска до пяти ракет калибра 122 мм, который находился на месте происшествия, добавили в командовании ВС США.