В США оправдали мужчину, который 48 лет провел в тюрьме

БАКУ /Trend/ - В США суд оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который провел в тюрьме 48 лет.

Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Trend.

Суд установил, что преступление, в котором был признал виновным Симмонс, было совершено не им.

В 1975 году Симмонса приговорили к высшей мере наказания. В 1977 году ее заменили пожизненным заключением.

Как отмечает агентство, мужчина провел в тюрьме самый длительный в истории США срок для жертвы судебной ошибки (48 лет, 1 месяц и 18 дней). После освобождения он вправе потребовать от штата Оклахома, в котором состоялся суд, компенсацию в размере $175 тыс.