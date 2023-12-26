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В США распространение нового варианта COVID-19 удвоилось за две недели

США Материалы 26 декабря 2023 10:23 (UTC +04:00)
В США распространение нового варианта COVID-19 удвоилось за две недели

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Распространение нового варианта COVID-19 JN.1 в США удвоилось за последние две недели при снижении активности американцев в вопросе вакцинации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Financial Times (FT).

Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют о том, что JN.1 стал причиной 44 процентов случаев коронавирусной инфекции в стране.

Отмечается, что JN.1 является подвидом штамма "Омикрон".

Специалисты зафиксировали случаи заболевания JN.1 в 41 стране, включая Францию, Сингапур, Канаду, Великобританию и Швецию.

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