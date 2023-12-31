БАКУ /Trend/ - США могут устроить провокацию, чтобы оправдать передачу Украине ядерного оружия.

Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает Trend.

По его словам, возможно, будет новая операция «под ложным флагом» или «другая подлая вещь», которая будет использована для оправдания в глазах американцев передачи небольшой ядерной бомбы для Украины.

Макговерн добавил, что именно ради ядерного оружия украинский президент Владимир Зеленский посетил США некоторое время назад. Эксперт считает, что вашингтонская «партия войны» могла вызвать украинского лидера на личную встречу, чтобы поручить ему приведение плана в жизнь.

В октябре посол министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник заявлял, что Киев в случае обладания ядерным оружием моментально его использует.

По его словам, российская спецоперация началась после того, как Зеленский «начал рассказывать, что у Украины уже заканчиваются разработки грязной бомбы и власти возмущены тем, что в свое время страну лишили ядерного оружия».