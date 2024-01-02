ВМС США потопили катера хуситов в Красном море

БАКУ /Trend/ - В Красном море военно-морские силы США уничтожили катера хуситов, которые предпринимали попытку захвата контейнеровоза, передает Trend.

Четыре катера, пришедшие из районов Йемена, контролируемых хуситами, атаковали судно Maersk Hangzhou, приблизившись на несколько метров.

В ответ на сигнал бедствия вертолеты, находившиеся на близлежащих военных кораблях США, вмешались и, соблюдая принцип самообороны, потопили три из атакующих катеров. В результате инцидента члены экипажа погибли, а четвертый катер покинул данный район.