Проармянскому сенатору США предъявлены новые обвинения

БАКУ /Trend/ - Проармянскому сенатору США Бобу Менендесу и его супруге предъявлены новые обвинения, сообщает в среду Trend со ссылкой американские СМИ.

В обвинительном заключении говорится, что Менендес помог бизнесмену из Нью-Джерси получить инвестиции от катарской компании, связанной с правительством ближневосточной страны.

Четыре обвинения были выдвинуты в отношении Менендеса, включая сговор с целью взяточничества, мошенничество в сфере частных услуг, вымогательство и деятельность в качестве иностранного агента.

Сенатор и его супруга Надин обвиняются в получении золота и билетов на гонки "Формулы-1" в обмен на поддержку бизнесмена Фреда Дайбеса в переговорах о многомиллионных инвестициях в проект в области недвижимости в Нью-Джерси.

Согласно обвинительному заключению, в июне 2021 года Менендес познакомил Дайбеса с членом королевской семьи Катара, управлявшим инвестиционной компанией.

Прокуроры утверждают, что Менендес делал публичные заявления в поддержку Катара, а в августе 2021 года организовал для Дайбеса предварительное ознакомление с пресс-релизом, превозносящим правительство этой страны.

"Возможно, вы захотите отправить им сообщение", - сказал Менендес Дайбесу в зашифрованном сообщении, согласно обвинительному заключению.

Согласно данным прокуратуры, к маю 2022 года катарская компания, название которой не разглашается, подписала письмо о намерениях создать совместное предприятие с компанией Дайбеса.

Прокуроры также утверждают, что Менендес был вознагражден, когда катарский чиновник подарил родственнику Надин Менендес билеты на гонку "Формулы-1" в Майами в мае 2022 года, а Дайбес подарил Менендесу золотой слиток.

В конце того же месяца, после ужина с женой и Дайбесом, сенатор произвел поиск в Google по запросу "цена за один килограмм золота", утверждают прокуроры.

Дайбесу и Надин Менендес также предъявлены обвинения, но они не признали свою вину.