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В США определился новый кандидат в президенты

США Материалы 4 января 2024 03:35 (UTC +04:00)
В США определился новый кандидат в президенты

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Роберт Кеннеди-младший собрал необходимое количество подписей в штате Юта для выдвижения своей кандидатуры на пост президента США.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовал официальный сайт политика.

Таким образом, определен новый кандидат для участия в президентских выборах 2024 года в США.

Ожидается, что 3 января Кеннеди-младший объявит о своих планах относительно голосования во всех 50 штатах.

Ранее в интервью "Fox News" он пообещал, что "американская военная империя" будет "демонтирована". Он также пообещал положить конец «безрассудной и воинственной» политике, направленной на провокации со стороны КНР и РФ, а также отменить большинство военных баз США за рубежом и сократить численность личного состава вооруженных сил страны.

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