США и еще 11 стран предупредили хуситов о нападениях на корабли в Красном море

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты и еще 11 стран потребовали, чтобы йеменские повстанцы-хуситы прекратили нападения на военные и торговые суда в Красном море, и предупредили о последствиях.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

«Мы призываем к немедленному прекращению незаконных нападений и освобождению незаконно задержанных кораблей и экипажей. Хуситы будут привлечены к ответственности, если они продолжат угрожать человеческой жизни, мировой экономике и свободному торговому потоку вдоль важнейших водных путей региона. США, Австралия, Бахрейн, Бельгия, Канада, Дания, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия и Великобритания упомянуты в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Нападения на корабли, в том числе коммерческие, с использованием дронов, малых катеров и ракет представляют собой прямую угрозу свободе судоходства», — говорится в документе.

Эти события заставили ряд группировок на Ближнем Востоке активизировать свои атаки на силы США в Ираке и Сирии. Йеменские повстанцы-хуситы, в свою очередь, открыли огонь по кораблям в Красном море.