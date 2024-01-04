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В США заявили, что приток незаконных мигрантов достиг абсолютного рекорда

США Материалы 4 января 2024 06:25 (UTC +04:00)
В США заявили, что приток незаконных мигрантов достиг абсолютного рекорда

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Число незаконных переселенцев со стороны Мексики в США за первый зимний месяц превысило 300 тыс. человек.

Это цифра — абсолютный исторический рекорд, сообщил телеканал Fox News, передает Trend.

В ведомстве уточнили, что это максимальное число нелегалов за один месяц, зафиксированное с момента ведения статистики.

С начала октября до конца декабря 2023 года число незаконных мигрантов превысило 785 тыс. человек, что также оказалось рекордным для такого периода времени.

В конце декабря губернатор пограничного с Мексикой штата Техас Грэг Эббот обвинил главу Белого дома Джо Байдена в уничтожении Соединенных Штатов через наводнение страны нелегальными мигрантами.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен провел встречу в Мехико с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Стороны обсудили ситуацию на американо-мексиканской границе и незаконную миграцию в США.

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