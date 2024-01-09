США ожидают завершения военных действий в секторе Газа в ближайшие несколько недель

БАКУ /Trend/ - США надеются на завершение военных действий в зоне палестино-израильского конфликта в течение нескольких недель, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американского чиновника, передает Trend.

Согласно информации, госсекретарь США Энтони Блинкен выразит в Израиле необходимость окончания военной кампании в ближайшее время и потребует повышения точности выбора целей с целью минимизации потерь среди мирного населения. Блинкен также убежден в том, что Израиль, Ливан и "Хезболлах" стремятся избежать эскалации конфликта, а ближневосточные страны выражают желание нормализации отношений с Израилем.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.