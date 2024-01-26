Байден назвал Трампа своим профессором

БАКУ /Trend/ - Во время выступления перед публикой президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился и назвал экс-президента Дональда Трампа «профессором» (professor), перепутав это слово с «предшественником» (predecessor).

Об этом сообщает ТАСС, передает Trend.

«Мой профессор — я не буду говорить о своем профессоре, послушайте — мой предшественник выбрал другой курс: истощение экономики, сокращение налогов для очень богатых и крупных корпораций, значительное увеличение дефицита бюджета», — заявил Байден, выступая в штате Висконсин с речью, посвященной экономическим мерам своей администрации.

Кроме статуса Трампа, Байден также перепутал пандемию с рецессией, когда говорил о том, что до пандемии коронавируса в Соединенных Штатах насчитывалось до 700 миллиардеров.

До этого президент США Джо Байден совершил очередную ошибку, выразив благодарность за доставку гуманитарной помощи в сектор Газа израильтянам и палестинцам вместо главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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