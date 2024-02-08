Блинкен обсудил с министром обороны Израиля военную операцию в Газе

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел обсуждение хода израильской военной операции в секторе Газа с министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом, сообщила пресс-служба Госдепартамента, передает Trend.

Согласно информации, Блинкен выразил необходимость принятия всех возможных мер для защиты мирного населения сектора Газа. Он также обсудил перспективы освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и доставку гуманитарной помощи в анклав.

Кроме того, Блинкен поддержал идею создания полноценного палестинского государства и предоставление Израилю гарантий безопасности.