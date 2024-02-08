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Блинкен обсудил с министром обороны Израиля военную операцию в Газе

США Материалы 8 февраля 2024 05:17 (UTC +04:00)
Блинкен обсудил с министром обороны Израиля военную операцию в Газе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел обсуждение хода израильской военной операции в секторе Газа с министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом, сообщила пресс-служба Госдепартамента, передает Trend.

Согласно информации, Блинкен выразил необходимость принятия всех возможных мер для защиты мирного населения сектора Газа. Он также обсудил перспективы освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и доставку гуманитарной помощи в анклав.

Кроме того, Блинкен поддержал идею создания полноценного палестинского государства и предоставление Израилю гарантий безопасности.

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