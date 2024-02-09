Байден выступит с неанонсированным обращением к нации

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден через несколько минут выступит с неанонсированным обращением к нации. О выступлении политика при этом ранее не сообщалось, уточнили в Белом доме, передает Trend.

На данный момент неизвестно, по какой теме выступит американский президент, она не раскрывается. Выступление Байдена покажут в 19:45 по местному времени (03:45 мск).

Обращение президента США к нации совпадает с выходом видеозаписи интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что прилетевший на прошлой неделе в Москву телеведущий, все же взял интервью у российского президента. Он пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение.

Карлсон, по его словам, давно планировал поговорить с российским лидером. Еще в 2021 году, как позднее заявлял журналист, Агентство национальной безопасности (АНБ) США установило за ним слежку из-за подготовки к интервью. А осенью 2023 года Карлсон открыто обвинил американское правительство в срыве встречи с Путиным.