БАКУ /Trend/ - Министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован с подозрением на проблемы с мочевым пузырем. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает Trend.

Остин примерно в 14:20 по местному времени был доставлен в центр Уолтера Рида "для обследования из-за симптомов, указывающих на появившиеся проблемы с мочевым пузырем".

Райдер подчеркнул, что Остин продолжает исполнять свои обязанности, но в случае необходимости заместитель министра обороны Кэтлин Хикс готова взять на себя его обязанности. Информация о госпитализации была передана заместителю министра обороны, председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, Белому дому и Конгрессу.