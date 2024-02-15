В партнерстве США и Турции не всегда все было легко - посол Марк Либби

БАКУ /Trend/ - В партнерстве США и Турции не всегда все было легко.

Об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в ответ на вопрос Trend в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Турция является союзником по НАТО. Это крупный игрок. У этой страны есть свои интересы, которые иногда совпадают с интересами Соединенных Штатов, а иногда интересы расходятся. Так что в нашем партнерстве не всегда все было легко.

Но то, что мы видели за последние пару месяцев, является прекрасным примером того, как работая вместе можно найти путь вперед. Именно так работают наши отношения с Турцией. Но фундаментальной основой, на котором все это разыгрывается, является альянс НАТО. НАТО очень важный альянс для нас, и для Турции. И на основе этого мы можем что-то решить", - отметил дипломат.

Отметим, что правительство Соединенных Штатов дало разрешение на продажу Турции истребителей F-16.

Сделка предусматривает приобретение 40 новых F-16 и модернизацию 79 истребителей, уже имеющихся у Турции. Решение было принято через несколько дней после того, как Турция официально одобрила вступление Швеции в НАТО. Кроме того, в тот же день американское правительство также одобрило продажу Греции 40 истребителей F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и соответствующее оборудование на сумму 8,6 миллиарда долларов (около 7,9 млрд евро).