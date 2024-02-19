В США цены на природный газ упали до рекордного за 30 лет минимума

БАКУ /Trend/ - Стоимость природного газа в Соединенных Штатах упала до исторически низкого уровня за последние почти 30 лет на фоне теплой зимы и увеличения добычи газа. Об этом сообщила газета Financial Times, передает Trend.

Согласно изданию, температура воздуха этой зимой в США, когда потребление энергии для отопления домов обычно возрастает, приближается к рекордному высокому уровню, зарегистрированному с 1950 года. В то же время в декабре 2023 года добыча газа в США достигла исторического максимума в 105 миллиардов кубических футов (2,97 миллиарда кубических метров) в сутки. Это сочетание факторов привело к резкому падению цен на природный газ - с середины января 2024 года они снизились на 50%.

Согласно статье, 16 февраля цена на природный газ на торговой площадке Henry Hub в США для мартовских контрактов составила $1,61 за 1 миллион BTU (британская тепловая единица), а 15 февраля она была еще ниже - $1,58 за 1 миллион BTU.