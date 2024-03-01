Байден подписал законопроект о продлении финансирования работы правительства США

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден подписал законопроект, который был ранее согласован обеими палатами Конгресса, о продлении финансирования работы правительства. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает Trend.

Согласно документу, президент подписал закон, который обеспечивает ассигнования федеральным структурам на финансовый год 2024. Эта мера позволяет избежать приостановки работы правительства США, которая могла бы произойти 8 марта. Кроме того, это дает законодателям время для продолжения работы над согласованием полноценного бюджета федерального правительства на весь финансовый год. В четверг законопроект о продлении финансирования работы правительства был поддержан обеими палатами Конгресса.