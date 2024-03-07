Трамп пригласил Байдена на дебаты

БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп пригласил нынешнего американского лидера Джо Байдена на дебаты, передает Trend.

"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте", - написал он на своей странице в социальной сети Trurh Social.

Выборы президента США запланированы на ноябрь. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет баллотироваться на повторный срок. Трамп объявил о своем вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.