Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

США начали поставлять в Газу оборудование для открытия порта

США Материалы 10 марта 2024 05:38 (UTC +04:00)
США начали поставлять в Газу оборудование для открытия порта

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - США начали поставку оборудования в сектор Газа для открытия временного порта и доставки гуманитарной помощи

Как передает Trend, об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X.

Сообщается, что корабль General Frank S. Besson ВМС США покинул базу 9 марта и направился в восточную часть Средиземного моря.

Согласно информации, корабль перевозит оборудование, предназначенное для создания временного порта для доставки жизненно важных гуманитарных грузов в палестинский анклав.

Лента

Лента новостей

Читать все новости