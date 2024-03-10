В США испытали новый гиперзвуковой летательный аппарат

БАКУ /Trend/ - В США испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A (TA-1).

Как передает Trend со ссылкой на сайт компании Stratolaunch LLC.

"Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1", — сказано в сообщении.

Компания получила контракт в рамках программы американских военно-морских сил (ВМС) по развитию гиперзвуковых полетов. Уточняется, что аппарат прошел испытания по безопасному спуску с воздуха, зажиганию двигателя, разгону, набору высоты, а также контролируемой посадке на воду.