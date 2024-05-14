США намерены нарастить добычу сланцевой нефти

БАКУ /Trend/ - Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в июне 2024 года добыча сланцевой нефти в США увеличится на 17 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем, достигнув уровня 9,853 миллионов баррелей в сутки, передает Trend.

Фактическая добыча в мае оказалась ниже ожиданий и составила 9,836 миллионов баррелей в сутки против прогнозируемых 9,863 миллионов баррелей в сутки.

Минэнерго США оставило практически неизменным прогноз добычи нефти в стране на 2024 год, ожидая производства на уровне 13,2 миллионов баррелей в сутки, и прогнозирует добычу нефти на уровне 13,7 миллионов баррелей в сутки в 2025 году, что на 20 тысяч баррелей в сутки меньше предыдущей оценки.