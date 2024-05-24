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США начинают пересматривать отношения с Грузией

США Материалы 24 мая 2024 08:06 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - США начинают пересмотр двусторонних отношений с Грузией из-за принятого в Тбилиси закона об иностранном влиянии.

Как передает Trend, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что рассматривая отношения между двумя странами, США будет учитывать действия Грузии при принятии решений.

Блинкен также заявил, что США будут применять в отношении Грузии политику визового ограничения. По его словам, это ограничение "будет распространяться на лиц, ответственных за нарушение демократии в Грузии или участвующих в этом процессе, а также членов их семей".

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